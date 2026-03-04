ВІЙНА В Україні Дефіцит електроенергії в Україні знизився в кілька разів – ситуація в енергосистемі дозволяє пом’якшити графіки відключень

2026-03-04 16:46

Дефіцит електроенергії в Україні складає до 1 ГВт. Це дає можливість пом’якшити графіки відключень, сказав перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль на брифінгу за результатами засідання РНБО.

"Станом на сьогодні дефіцит електроенергії знизився. Цьому сприяли декілька факторів. Звичайно, ми оперативно відновлюємо, за що величезна вдячність нашим енергетикам. Станом на сьогоднішній день дефіцит складає 1 ГВт, тобто в 5-6 разів менше, ніж було зимою. Це дозволяє, звісно, скоротити кількість черг для людей", – заявив він.

Шмигаль зазначив, що це дозволяє забезпечити "трошки легші" графіки для бізнесу. При цьому він констатував, що бізнес швидко вимушено адаптується до перебоїв з електрикою і вже запроваджує свою розподілену генерацію.

Урядовець нагадав, що найдешевший і найшвидший спосіб – це СЕС, але акцентував, що вони мають бути обов’язково з накопичувачами, щоб можна було вирівняти денний графік, коли буде великий надлишок сонячної енергії.