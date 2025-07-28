Життя Віктор Сердюк: хвороби не чекають на погодження бюджетів, а рак не бере пауз

2025-07-28 11:36

Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів звернулася з листом до київського міського голови Віталія Кличка та депутатів Київської міської ради з проханням невідкладно вирішити питання поновлення закупівель інноваційних ліків для онкохворих киян. Про це повідомив у своєму авторському блозі на ukranews президент цієї громадської організації Віктор Сердюк.

В цьому листі зокрема говориться, що до організації звертається велика кількість пацієнтів, жителів м. Києва, із встановленими онкологічними діагнозами, яким було рекомендовано лікування інноваційними лікарськими засобами. Ці препарати є одними з передових методів лікування даних захворювань і значно підвищують шанси на якісне продовження життя. Але з весни 2024 року пацієнти перестали отримувати дані лікарські засоби на безкоштовній основі через бюрократичні перепони, які виникли після внесення змін до Постанови Уряду «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Однак зараз після того, як держава ліквідувала ці перепони, виникла можливість для відновлення таких закупівель. І Київ цією можливістю вже скористався щодо ліків, призначених для хворих на спінальну м'язову атрофію. Але щодо онкохворих поки такого рішення нема. Саме тому Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить відновити дію міської програми «Здоров’я киян» в частині закупівель інноваційних ліків для хворих на агресивні форми онкології.

Президент Всеукраїнської ради В.Сердюк наголошує, що «хвороби не чекають на погодження бюджетів, а рак не бере пауз». Тому рішення Київради «можливо, чиясь остання надія». Отже, діяти треба невідкладно, бо «ситуація жорстка та невблаганна: кожна година — на вагу життя».