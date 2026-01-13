ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 13 січня

2026-01-13 08:24

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

1.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00
2.2: 07:00 – 12:00, 16:30 – 21:30
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
3.2: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
5.2: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
6.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

