Політика Ціни на газ у Європі впали на 16% одразу після заяв Дональда Трампа про завершення війни на Близькому Сході

2026-03-10 16:45

Ціна на газ у Європі впала на 16% після відкриття торгів зранку у вівторок – до 567 доларів за 1 тис. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE 10 березня.

Так, найближчі квітневі ф'ючерси за індексом TTF, найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах, відкрили торги о 10:00 на відмітці у 602,8 долара (-10,7%). А станом на 11:00 за Києвом показник становив вже 567,1 долара (-16%).

Напередодні торги закрилися на рівні 675,1 доларів за 1 тис. кубометрів, хоча під час дня ціни перевищували рубіж у 800 доларів.

Раніше у вівторок впали ціни на нафту після досягнення більш ніж трирічного максимуму на попередній сесії. Падіння цін відбулося на заявах президента США Дональда Трампа про те, що війна на Близькому Сході може скоро закінчитися. Коментарі Трампа про короткочасну війну заспокоїли ринки, вважають експерти.