ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 11 березня

2026-03-11 08:25

На Київщині протягом дня задіяно одночасно декілька черг погодинних відключень світла.

 З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.

Наразі в багатьох областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

Підгрупа 1.1 ( не заплановано)
 Підгрупа 1.2 ( не заплановано)

 Підгрупа 2.1 ( не заплановано)
 Підгрупа 2.2 ( не заплановано)

Підгрупа 3.1 [3г 30хв]
17:00–20:30
 Підгрупа 3.2 [3г 30хв]
17:00–20:30

 Підгрупа 4.1 ( не заплановано)
 Підгрупа 4.2 ( не заплановано)

 Підгрупа 5.1 [30хв]
20:30–21:00
 Підгрупа 5.2 [30хв]
20:30–21:00

 Підгрупа 6.1 ( не заплановано)
 Підгрупа 6.2 ( не заплановано)

