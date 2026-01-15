ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 15 січня

2026-01-15 08:26

Сьогодні задіяно одразу три-чотири черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

▪️1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
▪️1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
▪️2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
▪️2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
▪️3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30;
▪️3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
▪️4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
▪️4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
▪️5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
▪️5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
▪️6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
▪️6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.

