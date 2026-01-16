ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 16 січня

2026-01-16 08:23

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати на більшу частину доби.

 
1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Одеська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 16 січня

2026-01-16 12:35

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 16 січня

2026-01-16 10:28

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 16 січня

2026-01-16 09:30

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 15 січня

2026-01-15 10:29

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Командир військової частини організував схему збагачення на закупівлі FPV-дронів - збитки сягають майже 50 млн

2026-01-16 13:32

Одеська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 16 січня

2026-01-16 12:35

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 16 січня

2026-01-16 10:28

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 16 січня

2026-01-16 09:30
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Командир військової частини організував схему збагачення на закупівлі FPV-дронів - збитки сягають майже 50 млн 2026-01-16 13:32
Одеська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 16 січня 2026-01-16 12:35
Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 16 січня 2026-01-16 10:28
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 16 січня 2026-01-16 09:30