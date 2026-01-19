ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 19 січня

2026-01-19 08:23

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум три-чотири рази.

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30