ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 19 січня

2026-01-19 08:23

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум три-чотири рази.

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

subscriber subscriber

Еще по теме

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 19 січня

2026-01-19 11:34

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 19 січня

2026-01-19 10:27

Одеська область: графіки погодинних відключень електроенергії на 19 січня

2026-01-19 09:35

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на Одещині 17 січня

2026-01-17 10:29

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

ЗСУ спростували фейки про захоплення окупантами нового населеного пункту на Донеччині

2026-01-19 13:35

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 19 січня

2026-01-19 11:34

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 19 січня

2026-01-19 10:27

Одеська область: графіки погодинних відключень електроенергії на 19 січня

2026-01-19 09:35
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

ЗСУ спростували фейки про захоплення окупантами нового населеного пункту на Донеччині 2026-01-19 13:35
Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 19 січня 2026-01-19 11:34
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 19 січня 2026-01-19 10:27
Одеська область: графіки погодинних відключень електроенергії на 19 січня 2026-01-19 09:35