ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 20 січня

2026-01-20 08:24

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

▪️1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00;
▪️1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
▪️2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
▪️2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
▪️3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
▪️3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
▪️4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
▪️4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
▪️5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
▪️5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
▪️6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
▪️6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

