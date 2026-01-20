ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 20 січня

2026-01-20 09:31

Наразі в усіх областях України введено графіки погодинних відключень світла.

На Київщині протягом дня задіяно одразу дві-три черги відключень. Це означає, що населенню доведеться провести багато годин без світла.

Підгрупа 1.1 відключення:

❌з 00:00 до 02:30

❌з 06:00 до 09:30

❌з 16:30 до 23:30

Підгрупа 1.2 відключення:

❌з 00:00 до 02:30

❌з 06:00 до 13:00

❌з 16:30 до 22:00

Підгрупа 2.1 відключення:

❌з 06:00 до 13:00

❌з 16:30 до 23:30

Підгрупа 2.2 відключення:

❌з 06:00 до 13:00

❌з 16:30 до 20:00

Підгрупа 3.1 відключення:

❌з 00:00 до 02:30

❌з 09:30 до 16:30

❌з 20:00 до 24:00

Підгрупа 3.2 відключення:

❌з 00:00 до 02:30

❌з 09:30 до 16:30

❌з 20:00 до 24:00

Підгрупа 4.1 відключення:

❌з 00:00 до 06:00

❌з 09:30 до 13:00

❌з 20:00 до 23:30

Підгрупа 4.2 відключення:

❌з 00:00 до 06:00

❌з 09:30 до 16:30

❌з 20:00 до 23:30

Підгрупа 5.1 відключення:

❌з 02:30 до 09:30

❌з 13:00 до 16:30

❌з 23:30 до 24:00

Підгрупа 5.2 відключення:

❌з 02:30 до 06:00

❌з 13:00 до 20:00

❌з 23:30 до 24:00

Підгрупа 6.1 відключення:

❌з 02:30 до 09:30

❌з 13:00 до 20:00

❌з 23:30 до 24:00

Підгрупа 6.2 відключення:

❌з 02:30 до 09:30

❌з 13:00 до 20:00

❌з 23:30 до 24:00