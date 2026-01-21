ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 21 січня

2026-01-21 08:25

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.

subscriber subscriber

Еще по теме

Одещина: оновлені графіки відключень електроенергії на 21 січня

2026-01-21 11:35

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 21 січня

2026-01-21 10:29

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 21 січня

2026-01-21 09:32

Одеська область: графіки погодинних відключень електроенергії на 20 січня

2026-01-20 11:34

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Одещина: оновлені графіки відключень електроенергії на 21 січня

2026-01-21 11:35

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 21 січня

2026-01-21 10:29

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 21 січня

2026-01-21 09:32

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 21 січня

2026-01-21 08:25
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Одещина: оновлені графіки відключень електроенергії на 21 січня 2026-01-21 11:35
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 21 січня 2026-01-21 10:29
Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 21 січня 2026-01-21 09:32
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 21 січня 2026-01-21 08:25