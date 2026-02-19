Політика Ізраїль заявив Дональду Трампу про повну готовність атакувати Іран навіть без союзників

2026-02-19 14:45

Ізраїль готовий діяти в односторонньому порядку, якщо Іран перетне встановлену "червону лінію" щодо розвитку балістичних ракет. Ізраїльський уряд нібито таку заяву Білому дому, повідомляє видання The Jerusalem Post, посилаючись на джерела в ізраїльських службах безпеки.

Ізраїльські оборонні чиновники протягом останніх тижнів провели серію закритих консультацій на високому рівні з американськими колегами, під час яких озвучили наміри знищити ракетний потенціал та виробничу інфраструктуру Ірану у разі необхідності.

"Ми сказали американцям, що завдамо удару самостійно, якщо Іран перетне червону лінію, яку ми встановили щодо балістичних ракет", - запевняють джерела.

Проте співрозмовник додав, що Іран іще не досяг цього порогу, але Ізраїль уважно відстежує розвиток подій.

Один із високопосадовців оборонного відомства назвав поточну ситуацію "історичною можливістю" завдати значного удару по ракетній інфраструктурі Ірану та нейтралізувати активні загрози не тільки для Ізраїлю, а й для сусідніх країн.

За його словами, під час переговорів з США було представлено також плани ударів по додаткових об’єктах, пов’язаних із ракетною програмою Тегерана.

Водночас ізраїльські чиновники висловили занепокоєння щодо можливого підходу президента США Дональда Трампа до цієї проблеми. Зокрема, вони побоюються, що Вашингтон може обмежитися точковими ударами за моделлю недавніх операцій США проти хуситів у Ємені.