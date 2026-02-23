Економіка Долар послабився після рішення Верховного суду США скасувати основну частину тарифів Трампа

2026-02-23 16:45

Долар США послабився після рішення Верховного суду США скасувати основну частину тарифної політики президента Дональда Трампа, пише Reuters.

Зазначається, що це було сприйнято як сигнал на користь глобального економічного зростання, хоча невизначеність щодо нових тарифів і геополітичні ризики, повʼязані з Іраном, стримували різкі рухи валют.



Євро піднявся приблизно до 1,18 долара, британський фунт до близько 1,35 долара, тоді як долар знизився майже на 0,4% до 154,40 єни. Швейцарський франк, який традиційно вважають безпечною валютою, додав 0,5% і досяг рівня 0,7727 франка за долар.



Окрім тарифного питання, ринки відстежують нарощування військової присутності США на Близькому Сході, що посилює тиск на Іран, аби той відмовився від ядерних амбіцій. Інвестори також очікують на звернення Трампа до нації 24 лютого.

Тим часом американський бізнес почав масово вимагати компенсації після скасування тарифів Трампа. Наразі вже подано позовів на понад 130 млрд доларів, повідомляє Financial Times.

Торгова палата США та Національна федерація роздрібної торгівлі (NRF) одразу закликали до відшкодування мільярдів доларів мит, сплачених після запровадження тарифів Трампа минулого року.



NRF, що представляє таких ритейлерів, як Walmart, а також власників незалежних магазинів, наголосила на необхідності "забезпечити безперебійний процес повернення тарифів імпортерам США, що стимулюватиме економіку та дозволить компаніям реінвестувати у власну діяльність, персонал та клієнтів".



Торгова палата підтримала цю ініціативу та закликала менші компанії домагатися повернення сплачених мит. Американська асоціація одягу та взуття також заявила, що рішення передбачає обов’язкове повернення коштів.