Політика Уряд Фінляндії оголосив про виділення Україні ще 20 мільйонів євро гуманітарної допомоги

2026-02-26 16:47

Уряд Фінляндії оголосив про виділення Україні 20 мільйонів євро гумдопомоги, яка надійде через гуманітарні організації ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ). Про це повідомляється на сайті фінського уряду.

Допомогу розподілять між Агентством ООН у справах біженців, Всесвітньою продовольчою програмою, МКЧХ та Управлінням ООН з координації гуманітарних питань, з якого кошти розподілятимуться на місцевому рівні відповідно до запитів.

"Російські атаки значно ускладнюють виживання людей, які живуть посеред війни, в зимових умовах в Україні. Підтримка доступу до енергії та тепла особливо важлива зараз, оскільки потреба в гуманітарній підтримці є гострою", - зазначив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Допомогу використають на зимові потреби населення, насамперед в опаленні, розподіляючи обігрівачі, паливо, одяг та грошову допомогу. Крім того, кошти спрямують на ремонт пошкоджених під час російських атак будинків, систем водо-, електропостачання та опалення.