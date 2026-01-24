Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 24 січня

На Київщині протягом дня задіяно одразу дві-три черги відключень. Це означає, що населенню доведеться провести значну частину доби без світла.
Наразі в усіх областях України введено графіки погодинних відключень світла.
Черга 1.1:
з 04:30 до 11:30
з 15:00 до 18:30
Черга 1.2:
з 04:30 до 11:30
з 15:00 до 18:30
Черга 2.1:
з 00:00 до 01:00
з 04:30 до 08:00
з 15:00 до 22:00
Черга 2.2:
з 04:30 до 08:00
з 15:00 до 22:00
Черга 3.1:
з 00:00 до 04:30
з 08:00 до 11:30
з 18:30 до 24:00
Черга 3.2:
з 00:00 до 01:00
з 08:00 до 11:30
з 18:30 до 24:00
Черга 4.1:
з 00:00 до 01:00
з 08:00 до 15:00
з 18:30 до 22:00
Черга 4.2:
з 00:00 до 01:00
з 08:00 до 15:00
з 18:30 до 22:00
Черга 5.1:
з 01:00 до 04:30
з 11:30 до 18:30
з 22:00 до 24:00
Черга 5.2:
з 01:00 до 04:30
з 11:30 до 18:30
з 22:00 до 24:00
Черга 6.1:
з 01:00 до 08:00
з 11:30 до 15:00
з 22:00 до 24:00
Черга 6.2:
з 01:00 до 04:30
з 06:00 до 08:00
з 11:30 до 15:00
з 22:00 до 24:00