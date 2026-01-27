Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 27 січня

На Київщині протягом дня задіяно одразу три черги відключень. Це означає, що населенню доведеться знову провести більшу частину доби без світла.
Черга 1.1:
з 00:00 до 02:30
з 06:00 до 13:00
з 16:30 до 23:30
Черга 1.2:
з 00:00 до 02:30
з 06:00 до 13:00
з 16:30 до 23:30
Черга 2.1:
з 00:00 до 02:30
з 06:00 до 13:00
з 16:30 до 23:30
Черга 2.2:
з 00:00 до 02:30
з 06:00 до 13:00
з 16:30 до 23:30
Черга 3.1:
з 00:00 до 06:00
з 09:30 до 16:30
з 20:00 до 24:00
Черга 3.2:
з 00:00 до 06:00
з 09:30 до 16:30
з 20:00 до 24:00
Черга 4.1:
з 00:00 до 06:00
з 09:30 до 16:30
з 20:00 до 24:00
Черга 4.2:
з 00:00 до 06:00
з 09:30 до 16:30
з 20:00 до 24:00
Черга 5.1:
з 02:30 до 09:30
з 13:00 до 20:00
з 23:30 до 24:00
Черга 5.2:
з 02:30 до 09:30
з 13:00 до 20:00
з 23:30 до 24:00
Черга 6.1:
з 02:30 до 09:30
з 13:00 до 20:00
з 23:30 до 24:00
Черга 6.2:
з 02:30 до 09:30
з 13:00 до 20:00
з 23:30 до 24:00