ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 28 січня

2026-01-28 10:30

Наразі задіяно одразу три черги стабілізаційних відключень електроенергії.

В місті та області електроенергію будуть вимикати мінімум три рази і на багато годин.

▪️1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

▪️1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

▪️2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

▪️2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

▪️3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

▪️3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

▪️4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

▪️4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

▪️5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

▪️5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

▪️6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

▪️6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.