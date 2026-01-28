Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 28 січня

Наразі задіяно одразу три черги стабілізаційних відключень електроенергії.
В місті та області електроенергію будуть вимикати мінімум три рази і на багато годин.
▪️1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
▪️1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
▪️2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
▪️2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
▪️3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
▪️3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
▪️4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
▪️4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
▪️5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
▪️5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
▪️6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
▪️6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.