ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 28 січня

2026-01-28 09:33

На Київщині протягом дня задіяно одразу дві-три черги відключень.

Це означає, що населенню доведеться провести значну частину доби без світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки погодинних відключень світла.

Черга 1.1:

з 03:00 до 10:00

з 13:30 до 20:30

Черга 1.2:

з 03:00 до 10:00

з 13:30 до 20:30

Черга 2.1:

з 03:00 до 10:00

з 13:30 до 20:30

Черга 2.2:

з 03:00 до 10:00

з 13:30 до 20:30

Черга 3.1:

з 00:00 до 03:00

з 06:30 до 13:30

з 17:00 до 24:00

Черга 3.2:

з 00:00 до 03:00

з 06:30 до 13:30

з 17:00 до 24:00

Черга 4.1:

з 00:00 до 03:00

з 06:30 до 13:30

з 17:00 до 24:00

Черга 4.2:

з 00:00 до 03:00

з 06:30 до 13:30

з 17:00 до 24:00

Черга 5.1:

з 00:00 до 06:30

з 10:00 до 17:00

з 20:30 до 24:00

Черга 5.2:

з 00:00 до 06:30

з 10:00 до 17:00

з 20:30 до 24:00

Черга 6.1:

з 00:00 до 06:30

з 10:00 до 17:00

з 20:30 до 24:00

Черга 6.2:

з 00:00 до 06:30

з 10:00 до 17:00

з 20:30 до 24:00

