Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 28 січня

На Київщині протягом дня задіяно одразу дві-три черги відключень.
Це означає, що населенню доведеться провести значну частину доби без світла.
Наразі в усіх областях України введено графіки погодинних відключень світла.
Черга 1.1:
з 03:00 до 10:00
з 13:30 до 20:30
Черга 1.2:
з 03:00 до 10:00
з 13:30 до 20:30
Черга 2.1:
з 03:00 до 10:00
з 13:30 до 20:30
Черга 2.2:
з 03:00 до 10:00
з 13:30 до 20:30
Черга 3.1:
з 00:00 до 03:00
з 06:30 до 13:30
з 17:00 до 24:00
Черга 3.2:
з 00:00 до 03:00
з 06:30 до 13:30
з 17:00 до 24:00
Черга 4.1:
з 00:00 до 03:00
з 06:30 до 13:30
з 17:00 до 24:00
Черга 4.2:
з 00:00 до 03:00
з 06:30 до 13:30
з 17:00 до 24:00
Черга 5.1:
з 00:00 до 06:30
з 10:00 до 17:00
з 20:30 до 24:00
Черга 5.2:
з 00:00 до 06:30
з 10:00 до 17:00
з 20:30 до 24:00
Черга 6.1:
з 00:00 до 06:30
з 10:00 до 17:00
з 20:30 до 24:00
Черга 6.2:
з 00:00 до 06:30
з 10:00 до 17:00
з 20:30 до 24:00