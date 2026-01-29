Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 29 січня

На Київщині протягом дня задіяно одразу дві-три черги відключень.
Це означає, що населенню доведеться провести значну частину доби без світла.
Наразі в усіх областях України введено графіки погодинних відключень світла.
Черга 1.1:
• з 00:00 до 03:30
• з 10:30 до 17:30
• з 21:00 до 24:00
Черга 1.2:
• з 00:00 до 03:30
• з 10:30 до 17:30
• з 21:00 до 24:00
Черга 2.1:
• з 00:00 до 07:00
• з 10:30 до 14:00
• з 21:00 до 24:00
Черга 2.2:
• з 00:00 до 07:00
• з 10:30 до 14:00
• з 21:00 до 24:00
Черга 3.1:
• з 03:30 до 10:30
• з 14:00 до 17:30
Черга 3.2:
• з 03:30 до 10:30
• з 14:00 до 17:30
Черга 4.1:
• з 03:30 до 07:00
• з 14:00 до 21:00
Черга 4.2:
• з 03:30 до 07:00
• з 14:00 до 21:00
Черга 5.1:
• з 07:00 до 14:00
• з 17:30 до 21:00
Черга 5.2:
• з 07:00 до 14:00
• з 17:30 до 21:00
Черга 6.1:
• з 00:00 до 03:30
• з 07:00 до 10:30
• з 17:30 до 24:00
Черга 6.2:
• з 00:00 до 03:30
• з 07:00 до 10:30
• з 17:30 до 24:00