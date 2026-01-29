ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 29 січня

2026-01-29 08:24

На Київщині протягом дня задіяно одразу дві-три черги відключень.

Це означає, що населенню доведеться провести значну частину доби без світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки погодинних відключень світла.

Черга 1.1:
• з 00:00 до 03:30
• з 10:30 до 17:30
• з 21:00 до 24:00

Черга 1.2:
• з 00:00 до 03:30
• з 10:30 до 17:30
• з 21:00 до 24:00

Черга 2.1:
• з 00:00 до 07:00
• з 10:30 до 14:00
• з 21:00 до 24:00

Черга 2.2:
• з 00:00 до 07:00
• з 10:30 до 14:00
• з 21:00 до 24:00

Черга 3.1:
• з 03:30 до 10:30
• з 14:00 до 17:30

Черга 3.2:
• з 03:30 до 10:30
• з 14:00 до 17:30

Черга 4.1:
• з 03:30 до 07:00
• з 14:00 до 21:00

Черга 4.2:
• з 03:30 до 07:00
• з 14:00 до 21:00

Черга 5.1:
• з 07:00 до 14:00
• з 17:30 до 21:00

Черга 5.2:
• з 07:00 до 14:00
• з 17:30 до 21:00

Черга 6.1:
• з 00:00 до 03:30
• з 07:00 до 10:30
• з 17:30 до 24:00

Черга 6.2:
• з 00:00 до 03:30
• з 07:00 до 10:30
• з 17:30 до 24:00

