ВІЙНА В Україні Київ: в столиці введено тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 30 січня

2026-01-30 09:31

Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, введено графіки з тим обсягом світла, який маємо.

Що важливо знати:

- Графіки нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

- Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1, тощо).

- Для кожного будинку буде свій графік.

- Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

Ситуація в енергосистемі залишається складною.

Попереду холоди, і, нажаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень.

І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то місто повернеться до звичних графіків з чергами.

У перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі.

Наразі можливі неточності. Енергетики запускають графіки так швидко, як тільки можуть, щоб у киян з’явилася хоч невелика опора для планування свого дня.