Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, введено графіки з тим обсягом світла, який маємо.
Що важливо знати:
- Графіки нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.
- Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1, тощо).
- Для кожного будинку буде свій графік.
- Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.
Ситуація в енергосистемі залишається складною.
Попереду холоди, і, нажаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень.
І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то місто повернеться до звичних графіків з чергами.
У перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі.
Наразі можливі неточності. Енергетики запускають графіки так швидко, як тільки можуть, щоб у киян з’явилася хоч невелика опора для планування свого дня.