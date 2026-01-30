На Київщині протягом дня задіяно від двох до чотирьох черг відключень.
Це означає, що населенню знову доведеться провести значну частину доби без світла.
Наразі в усіх областях України введено графіки погодинних відключень світла.
Черга 1.1:
з 00:00 до 00:30
з 07:30 до 14:30
з 18:00 до 24:00
Черга 1.2:
з 00:00 до 00:30
з 07:30 до 14:30
з 18:00 до 24:00
Черга 2.1:
з 00:00 до 04:00
з 07:30 до 14:30
з 18:00 до 23:00
Черга 2.2:
з 00:00 до 04:00
з 07:30 до 14:30
з 18:00 до 23:00
Черга 3.1:
з 00:30 до 07:30
з 11:00 до 18:00
з 21:30 до 24:00
Черга 3.2:
з 00:30 до 07:30
з 11:00 до 18:00
з 21:30 до 24:00
Черга 4.1:
з 00:30 до 04:00
з 06:00 до 07:30
з 11:00 до 18:00
з 21:30 до 24:00
Черга 4.2:
з 00:30 до 04:00
з 06:00 до 07:30
з 11:00 до 18:00
з 21:30 до 24:00
Черга 5.1:
з 04:00 до 11:00
з 14:30 до 21:30
Черга 5.2:
з 04:00 до 11:00
з 14:30 до 21:30
Черга 6.1:
з 00:00 до 00:30
з 04:00 до 11:00
з 14:30 до 21:30
Черга 6.2:
з 00:00 до 00:30
з 04:00 до 11:00
з 14:30 до 21:30