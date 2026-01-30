ВІЙНА В Україні

ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 30 січня

2026-01-30 08:25

На Київщині протягом дня задіяно від двох до чотирьох черг відключень.

Це означає, що населенню знову доведеться провести значну частину доби без світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки погодинних відключень світла.

Черга 1.1:

з 00:00 до 00:30

з 07:30 до 14:30

з 18:00 до 24:00

Черга 1.2:

з 00:00 до 00:30

з 07:30 до 14:30

з 18:00 до 24:00

Черга 2.1:

з 00:00 до 04:00

з 07:30 до 14:30

з 18:00 до 23:00

Черга 2.2:

з 00:00 до 04:00

з 07:30 до 14:30

з 18:00 до 23:00

Черга 3.1:

з 00:30 до 07:30

з 11:00 до 18:00

з 21:30 до 24:00

Черга 3.2:

з 00:30 до 07:30

з 11:00 до 18:00

з 21:30 до 24:00

Черга 4.1:

з 00:30 до 04:00

з 06:00 до 07:30

з 11:00 до 18:00

з 21:30 до 24:00

Черга 4.2:

з 00:30 до 04:00

з 06:00 до 07:30

з 11:00 до 18:00

з 21:30 до 24:00

Черга 5.1:

з 04:00 до 11:00

з 14:30 до 21:30

Черга 5.2:

з 04:00 до 11:00

з 14:30 до 21:30

Черга 6.1:

з 00:00 до 00:30

з 04:00 до 11:00

з 14:30 до 21:30

Черга 6.2:

з 00:00 до 00:30

з 04:00 до 11:00

з 14:30 до 21:30