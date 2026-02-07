ВІЙНА В Україні Київ: Чому у мене майже добу темно, а в сусідів є світло? - пояснення енергетиків

2026-02-07 16:47

В столиці зараз не працюють звичні графіки. Діють тимчасові графіки, вони індивідуальні для кожної адреси.

Раніше разом із сусіднім будинком ви могли бути в одній групі відключень, наприклад, 4.1. Але через атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в мережах у різних районах чи вулицях може кардинально відрізнятися.

Сусідній будинок може бути підключений до іншого, менш ушкодженого енерговузла, тому графіки світла у вас тепер не співпадають.

Через ці пошкодження й високе навантаження на мережі через морози ми поки не можемо повернутися до звичних графіків.

Тимчасові графіки — це найбільше, що можна було зробити, щоб ви могли хоч якось планувати свій день.

