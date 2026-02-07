ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 7 лютого

2026-02-07 11:31

Сьогодні ситуація залишається складною, задіяно одразу три черги погодинних відключень, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум три рази.

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00;
1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

