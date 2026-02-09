ВІЙНА В Україні Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 9 лютого

2026-02-09 11:30

Через атаку ворога за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. 

    Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — також тривають екстрені відключення.

    Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

    Сьогодні в усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії. На Одещині задіяно одночасно декілька черг відключень, тож світла не буде багато годин поспіль.

