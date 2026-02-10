ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 10 лютого

2026-02-10 08:23

На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла. Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.

Черга 1.1:
з 00:00 до 02:30
з 06:00 до 13:00

Черга 1.2:
з 00:00 до 02:30
з 06:00 до 13:00

Черга 2.1:
з 00:00 до 02:30
з 06:00 до 13:00

Черга 2.2:
з 00:00 до 02:30
з 06:00 до 13:00

Черга 3.1:
з 00:00 до 06:00
з 09:30 до 14:00

Черга 3.2:
з 00:00 до 06:00
з 09:30 до 14:00

Черга 4.1:
з 00:00 до 06:00
з 09:30 до 14:00

Черга 4.2:
з 00:00 до 06:00
з 09:30 до 14:00

Черга 5.1:
з 02:30 до 09:30
з 13:00 до 14:00

Черга 5.2:
з 02:30 до 09:30
з 13:00 до 14:00

Черга 6.1:
з 02:30 до 09:30
з 13:00 до 14:00

Черга 6.2:
з 02:30 до 09:30
з 13:00 до 14:00

