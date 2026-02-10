Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 10 лютого

На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла. Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.
Наразі в усіх областях України введено графіки стабілізаційних відключень світла.
Черга 1.1:
з 00:00 до 02:30
з 06:00 до 13:00
Черга 1.2:
з 00:00 до 02:30
з 06:00 до 13:00
Черга 2.1:
з 00:00 до 02:30
з 06:00 до 13:00
Черга 2.2:
з 00:00 до 02:30
з 06:00 до 13:00
Черга 3.1:
з 00:00 до 06:00
з 09:30 до 14:00
Черга 3.2:
з 00:00 до 06:00
з 09:30 до 14:00
Черга 4.1:
з 00:00 до 06:00
з 09:30 до 14:00
Черга 4.2:
з 00:00 до 06:00
з 09:30 до 14:00
Черга 5.1:
з 02:30 до 09:30
з 13:00 до 14:00
Черга 5.2:
з 02:30 до 09:30
з 13:00 до 14:00
Черга 6.1:
з 02:30 до 09:30
з 13:00 до 14:00
Черга 6.2:
з 02:30 до 09:30
з 13:00 до 14:00