ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 10 лютого

2026-02-10 10:27

Сьогодні ситуація залишається складною, задіяно одразу три черги погодинних відключень, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати на багато годин.

▪️1.1 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;

▪️1.2 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;

▪️2.1 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;

▪️2.2 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;

▪️3.1 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;

▪️3.2 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;

▪️4.1 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;

▪️4.2 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;

▪️5.1 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;

▪️5.2 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;

▪️6.1 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;

▪️6.2 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00.