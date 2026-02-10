ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 10 лютого

2026-02-10 10:27

Сьогодні ситуація залишається складною, задіяно одразу три черги погодинних відключень, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати на багато годин.

▪️1.1 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;
▪️1.2 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;
▪️2.1 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;
▪️2.2 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;
▪️3.1 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;
▪️3.2 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;
▪️4.1 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;
▪️4.2 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;
▪️5.1 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;
▪️5.2 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;
▪️6.1 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;
▪️6.2 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00.

