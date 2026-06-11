Життя В Україні значно збільшать штрафи за перевищення швидкості

2026-06-11 16:43

В Україні запровадять значно більші штрафи залежно від перевищення швидкості та посилять покарання для злісних порушників, — прем’єрка Юлія Свириденко.

Для більшості водіїв нічого не зміниться — зміни спрямовані на системних порушників: за рік близько 2,9 тис. водіїв перевищували швидкість понад 50 разів, десятки тисяч — багаторазово.

Планують розширити мережу камер фіксації з 377 до понад 410 комплексів.

Окремо готують регулювання для електросамокатів та легкого транспорту через зростання кількості ДТП за їх участю на 66,8% у 2026 році.