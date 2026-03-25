НА ЯКЕ МАЙНО УХИЛЯНТА - БОРЖНИКА НЕ МОЖНА НАКЛАСТИ АРЕШТ — ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

2026-03-25 11:28

На яке майно боржника-ухилянта не можна накласти арешт при не сплаті штрафу, повідомило Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Серед переліку немає авто та землі, а от щодо житла, то стягнення на нього можливе, якщо штраф перевищує 160 тисяч гривень.

Одним із заходів примусового виконання рішень згідно зі статтею 10 Закону України «Про виконавче провадження» (далі - Закон) є звернення стягнення на майно боржника, у тому числі якщо воно перебуває в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ним спільно з іншими особами. Цей захід включає арешт, вилучення та примусову реалізацію майна. При цьому важливо враховувати розмір стягнення, який визначається в обсязі, необхідному для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця.

У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2024 – 142 000 грн), звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому випадку виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Додаток до Закону конкретизує на яке майно, що належать боржникові-фізичній особі на праві власності або є його часткою у спільній власності, необхідне для боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні (крім майна та речей, що належать до предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, дорогоцінних металів та дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах), не може бути звернено стягненню. Серед них є :

1. Предмети щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб (посуд, постільна білизна, засоби гігієни), речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі).

2. Лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, за медичними показаннями.

3. Меблі - по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю.

4.Один холодильник на сім’ю.

5.Один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон - на кожну особу.

6. Запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання, - з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для їх придбання, - з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення, на кожну особу.

7. Майно, необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу, знаряддя особистої кустарної та ремісничої праці, книги.

8. Паливо, необхідне для приготування щоденної їжі та опалення (протягом опалювального сезону) житлового приміщення.

9. Використовувані для цілей, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, племінна, молочна і робоча худоба (по одній одиниці), кролики (дві пари), птиця (п’ять штук), корми, необхідні для їхнього утримання до вигону на пасовища.

10. Насіння, необхідне для чергового посіву, та незібраний урожай - в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення).

11. Сільськогосподарський інвентар - в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством.

12. Допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю та інших категорій осіб, автомобіль, яким відповідно до закону за медичними показаннями забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових умовах.

13. Призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений боржник.