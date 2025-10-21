Політика Польща заборонила птн пролітати через її повітряний простір - пригрозила виконати ордер на його арешт

2025-10-21 16:46

Польща попередила російського диктатора путіна не пролітати через її повітряний простір для зустрічі з Дональдом Трампом у Будапешті, заявивши, що може бути змушена виконати міжнародний ордер на його арешт. Про це пише Reuters у вівторок, 21 жовтня.

Минулого тижня Трамп оголосив про намір зустрітися з путіним у столиці Угорщини, щоб обговорити можливі шляхи завершення російсько-української.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна у 2023 році, звинувативши його у воєнному злочині - незаконному вивезенні українських дітей.

"Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не зобов’яже уряд примусово посадити літак, щоб передати підозрюваного до Гааги", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський додав, що москва усвідомлює ризики, тому, ймовірно, літак із путіним обере інший маршрут.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що глава кремля зможе безперешкодно прибути на зустріч і повернутися додому. Однак, щоб уникнути польоту над Україною, російська делегація мусить пролетіти над територією хоча б однієї країни ЄС, усі з яких є членами МКС.