ВІЙНА В Україні Рашисти приховують свої витрати на війну проти України - Розвідка ФРН розкрила реальні цифри

2026-03-25 16:43

Російський диктатор путін приховує військові витрати росії і ті, ймовірно, становлять половину державного бюджету росії та 10% ВВП. Про це свідчать дані Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), повідомляє BILD.

Кремль приховує істотну частину своїх військових витрат у загальному державному бюджеті: фактичні військові витрати росії в останні роки можуть бути на 66% вищі за офіційні, зазначають німецькі розвідники.

BND оцінює військові витрати росії за 2025 рік приблизно 250 мільярдів євро - близько половини всього російського державного бюджету. За оцінкою німецької розвідки, це приблизно 10% вітчизняного валового внутрішнього продукту (ВВП).

Для порівняння: 2022 року ця частка становила 6%. 2023 року вона зросла до 6,7%, 2024 року - до 8,5%.

На думку аналітиків BND, кошти спрямовуються не тільки на війну проти України. Значна частина використовується для розширення військових можливостей поблизу східного флангу НАТО.

Президент BND Мартін Єгер в середині жовтня 2025 року на публічних слуханнях керівників спецслужб попереджав, що росія маскує свої наміри", а путін має намір "промацувати наші кордони", і Європі слід готуватися до ескалації.