ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних напрямках фронту

2026-05-25 12:29

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 233 бойові зіткнення. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, один пункт управління БпЛА та три гармати противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні в понеділок, 25 травня.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано одну штурмову дію російських військ. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районах Фиголівки, Ветеринарного, Стариці та у бік Охрімівки, Тернової.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у районі населеного пункту Новоосинове. На Лиманському напрямку противник 11 разів намагався вклинитися в гашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль, Лиман, Ставки.



На Слов’янському напрямку противник штурмував вісім разів у районах населених пунктів Закітне, Рай-Олександрівка, Крива Лука, Різниківка. На Краматорському напрямку окупанти проводили одну наступальну дію в районі населеного пункту Никифорівка.



На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій росіян у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Муравка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Шевченко, Білицьке.



На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, в районі Тернового та у бік Великомихайлівки. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 28 атак у районах населених пунктів Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік населених пунктів Гірке, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне.



На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я, Степногірська та у бік Приморського. На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ ліквідували 1020 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 1 356 940 військових.