Спорт Хорватський спеціаліст Ігор Тудор збереже свою посаду головного тренера Ювентуса

2025-06-11 10:29

Ігор Тудор збереже свою посаду головного тренера Ювентуса і в наступному сезоні.

Зазначається, що цю інформацію офіційно підтвердив спортивний директор клубу Дам'єн Комоллі. Він заявив, що хорватський фахівець отримає можливість продовжити роботу з туринським клубом і в сезоні 2025/2026.

Нагадаємо, Тудор очолив Ювентус наприкінці березня, змінивши на цій посаді Тіаго Мотту. Під його керівництвом команда провела дев'ять матчів, здобувши п'ять перемог, і успішно вивела клуб до Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Ювентус розглядає тренера команди з АПЛ як можливого наставника.