Спорт Хорватський спеціаліст Ігор Тудор збереже свою посаду головного тренера Ювентуса

2025-06-11 10:29

Ігор Тудор збереже свою посаду головного тренера Ювентуса і в наступному сезоні.

Зазначається, що цю інформацію офіційно підтвердив спортивний директор клубу Дам'єн Комоллі. Він заявив, що хорватський фахівець отримає можливість продовжити роботу з туринським клубом і в сезоні 2025/2026.

Нагадаємо, Тудор очолив Ювентус наприкінці березня, змінивши на цій посаді Тіаго Мотту. Під його керівництвом команда провела дев'ять матчів, здобувши п'ять перемог, і успішно вивела клуб до Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Ювентус розглядає тренера команди з АПЛ як можливого наставника.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Турецкий Месси" из Ювентуса установил антирекорд чемпионата Италии

2025-04-29 13:35

Основной форвард Ювентуса Душан Влахович может покинуть туринский клуб

2025-01-06 14:39

Ювентус и Милан в тяжелом матче так и не сумели выявить сильнейшего

2021-09-20 14:21

"Манчестер Юнайтед" подтвердил переход Роналду из "Ювентуса"

2021-08-28 14:00

Еще новости в разделе "Спорт"

Хорватський спеціаліст Ігор Тудор збереже свою посаду головного тренера Ювентуса

2025-06-11 10:29

Кріштіану Роналду остаточно визначився з майбутнім у клубній кар’єрі

2025-06-10 10:26

Зірка Реалу Кіліан Мбаппе прокоментував прихід Хаві Алонсо на посаду гололвного тренера

2025-06-09 10:27

Защитник Джереми Фримпонг может перебраться в английскую премьер-лигу

2025-06-07 14:36
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Хорватський спеціаліст Ігор Тудор збереже свою посаду головного тренера Ювентуса 2025-06-11 10:29
Кріштіану Роналду остаточно визначився з майбутнім у клубній кар’єрі 2025-06-10 10:26
Зірка Реалу Кіліан Мбаппе прокоментував прихід Хаві Алонсо на посаду гололвного тренера 2025-06-09 10:27
Защитник Джереми Фримпонг может перебраться в английскую премьер-лигу 2025-06-07 14:36