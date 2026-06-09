Політика Дональд Трамп оголосив ключову умову для розморожування активів Ірану

2026-06-09 11:33

Активи Ірану, заморожені за кордоном через міжнародні санкції, залишатимуться недоступними для Тегерана, доки не буде досягнуто довгострокового припинення вогню між Іраном, США та Ізраїлем. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Al Jazeera.



"Якщо вони (іранці) поводяться добре, якщо добре виконують свою роботу, ми починаємо розмову", - сказав Трамп, коментуючи можливість розмороження активів.



Водночас Іран неодноразово заявляв, що майбутні домовленості можуть залежати від часткового розблокування коштів ще на етапі переговорів. У Тегерані пояснюють таку позицію недовірою до США після попереднього досвіду переговорного процесу.



За різними оцінками, через американські та міжнародні санкції на рахунках Ірану по всьому світу залишаються замороженими понад 100 млрд доларів.



Тегеран домагається розблокування від 12 млрд доларів до 24 млрд доларів у межах можливої угоди про припинення вогню. За запропонованим механізмом половина коштів має бути перерахована після підписання домовленостей, а решта - на наступних етапах їх реалізації.



Питання заморожених активів залишається одним із ключових у відносинах між США та Іраном. Саме доступ до цих коштів Іран вважає одним із головних стимулів для укладення нових домовленостей.