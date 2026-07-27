Політика США та Саудівська Аравія уклали історичну ядерну угоду

2026-07-27 11:27

США та Саудівська Аравія уклали угоду про співпрацю у сфері мирного атома, — передає Reuters.

Угода дозволяє Ер-Ріяду будувати атомні реактори за американськими технологіями, а також збагачувати уран і переробляти ядерні відходи.

За даними Reuters, документ уже підписали міністр енергетики США Кріс Райт і міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман.

Тепер угоду має розглянути Конгрес США.

Якщо протягом 90 сесійних днів законодавці не заблокують її, документ набуде чинності.

Водночас частина експертів із нерозповсюдження ядерної зброї вже висловила занепокоєння, вважаючи, що угода може підвищити ризики ядерної гонки на Близькому Сході.

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Європейські лідери заявляють про ризики подальшої ескалації з боку рашистів 2026-07-24 09:26
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