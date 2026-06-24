Спорт Манчестер Сіті готовий дати за 23-річного півзахисника Ноттінгема до 140 мільйонів євро

2026-06-24 09:27

Манчестер Сіті не має наміру відмовлятися від ідеї укласти контракт із півзахисником Ноттінгем Форест Елліотом Андерсоном.

Зазначається, що раніше "лісники" не погодилися відпустити свого ключового гравця за 106 мільйонів фунтів (приблизно 122 мільйони євро) плюс бонуси, однак "містяни" готуються покращити свою пропозицію.

Згідно з джерелом Ніколо Скіра, тепер Манчестер Сіті планує запропонувати за 23-річного представника збірної Англії суму в діапазоні 135-140 мільйонів євро.

З самим футболістом "містяни" вже погодили умови його особистого контракту, який буде підписаний у разі трансферу до літа 2031 року.

Як відомо, у минулому сезоні Андерсон провів у складі Ноттінгем Форест 50 матчів у всіх турнірах, у яких забив чотири голи і зробив п’ять результативних передач.