Економіка Південна Корея планує інвестувати 1 трлн доларів у виробництво чипів і штучного інтелекту

2026-07-03 12:33

У Південній Кореї влада оприлюднила плани інвестицій на близько 1 трлн доларів для розвитку виробництва чипів і штучного інтелекту в найближчі роки. Про це повідомляє BBC.

"Ми повинні забезпечити основні елементи штучного інтелекту швидше, ніж будь-яка інша країна. Напівпровідники, фізичний штучний інтелект та центри обробки даних на основі штучного інтелекту - це потрійна вісь для великого стрибка вперед", - заявив 29 червня президент Південної Кореї Лі Чже Мьон.

Він також оголосив про плани будівництва інших інфраструктурних центрів на основі штучного інтелекту за межами столиці Сеула, де зараз зосереджена більшість передових заводів країни.

Як повідомляється, провідні південнокорейські групи Samsung і SK Group, серед клієнтів яких є гігант у сфері ШІ-чипів Nvidia, стали одними з головних бенефіціарів зростання витрат на інфраструктуру на основі штучного інтелекту.

Зі свого боку американські технологічні гіганти, зокрема Google, Amazon і Meta, раніше заявили, що цього року витратять на розвиток ШІ 650 млрд дол.

Оцінка фондового ринку SK Hynix у травні перевищила 1 трлн дол. завдяки буму в центрах обробки даних на базі штучного інтелекту.