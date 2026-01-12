Політика Франція готується до можливого силового захоплення Гренландії Сполученими Штатами

2026-01-12 16:46

Франція спільно з партнерами працює над планом дій на випадок, якщо Сполучені Штати здійснять кроки щодо захоплення Гренландії. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє Reuters.

У Білому домі напередодні повідомили, що президент США Дональд Трамп розглядає різні варіанти встановлення контролю над Гренландією, зокрема й можливе застосування американських військових.

Мова йде про відновлення його попередніх заяв щодо стратегічно важливого острова, які вже викликали заперечення з боку європейських країн.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп, коментуючи операцію у Венесуелі, підтвердив, що Америці "дійсно потрібна Гренландія". "Безперечно, вона нам потрібна для оборони", - заявив господар Білого дому.

А напередодні заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер вважає, що Гренландія "має" увійти до складу США, як частина американської системи безпеки. Цілком імовірний сценарій для цієї умови - військове захоплення острова.