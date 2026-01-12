Політика Франція готується до можливого силового захоплення Гренландії Сполученими Штатами

2026-01-12 16:46

Франція спільно з партнерами працює над планом дій на випадок, якщо Сполучені Штати здійснять кроки щодо захоплення Гренландії. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє Reuters.

У Білому домі напередодні повідомили, що президент США Дональд Трамп розглядає різні варіанти встановлення контролю над Гренландією, зокрема й можливе застосування американських військових.

Мова йде про відновлення його попередніх заяв щодо стратегічно важливого острова, які вже викликали заперечення з боку європейських країн.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп, коментуючи операцію у Венесуелі, підтвердив, що Америці "дійсно потрібна Гренландія". "Безперечно, вона нам потрібна для оборони", - заявив господар Білого дому.

А напередодні заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер вважає, що Гренландія "має" увійти до складу США, як частина американської системи безпеки. Цілком імовірний сценарій для цієї умови - військове захоплення острова.

subscriber subscriber

Еще по теме

Україна надала право на видобуток літію американському мільярдеру, який є другом Дональда Трампа

2026-01-12 12:35

США сколихнули масові протести після вбивства 37-річної Рене Гуд спецагентом

2026-01-08 14:41

Сполучені Штати планують повернутися на Місяць для досягнення "орбітальної економіки"

2026-01-02 16:46

В Україні за місяць вдвічі зріс попит на вживані автомобілі зі США

2025-12-26 14:39

Еще новости в разделе "Політика"

Франція готується до можливого силового захоплення Гренландії Сполученими Штатами

2026-01-12 16:46

Трамп підтвердив, що США прагнуть отримати 50 млн барелів високоякісної нафти з Венесуели

2026-01-12 14:39

Україна надала право на видобуток літію американському мільярдеру, який є другом Дональда Трампа

2026-01-12 12:35

Трамп заявив, що США повернуть абсолютно всі гроші, які були витрачені на Україну за часів Байдена

2026-01-10 16:47
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Франція готується до можливого силового захоплення Гренландії Сполученими Штатами 2026-01-12 16:46
Трамп підтвердив, що США прагнуть отримати 50 млн барелів високоякісної нафти з Венесуели 2026-01-12 14:39
Україна надала право на видобуток літію американському мільярдеру, який є другом Дональда Трампа 2026-01-12 12:35
Трамп заявив, що США повернуть абсолютно всі гроші, які були витрачені на Україну за часів Байдена 2026-01-10 16:47