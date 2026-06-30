Економіка Курс гривні зміцнився відносно долара, але помітно впав щодо євро

2026-06-30 08:27

Курс гривні зміцнився відносно долара, але впав щодо євро в обмінних пунктах на початку нового робочого тижня. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 44,90 гривні. Курс продажу євро зріс на 8 копійок – 51,58 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 44,80 гривні (-5 копійок), а євро – по 51,35 гривні (+5 копійок).

На міжбанку американська валюта додала в ціні 5 копійки і перебуває на рівні 44,82-44,85 грн/долар купівля-продаж, свідчать дані порталу Minfin.

У п’ятницю Нацбанк знизив офіційний курс долара на 6 копійок – 44,85 гривень. Курс євро підскочив на 21 копійку – 51,13 гривень.

Раніше стало відомо, що НБУ підтримує продаж доларів на рекордному рівні. За минулий тиждень регулятор вдруге поспіль продав понад 1,3 млрд доларів.

 

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