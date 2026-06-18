Економіка Долар та євро в Україні знов відновили зростання на готівковому ринку - курс валют

2026-06-18 11:27

Курс гривні трохи знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара зріс на 3 копійки до 44,90 гривні. Курс продажу євро додав 2 копійки – 52,35 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 44,80 гривні (без змін), а євро – по 52,20 гривні (+7 копійок).

На міжбанку американська валюта впала на 4 копійки і перебуває на рівні 44,78-44,81 грн/долар купівля-продаж, свідчать дані порталу Minfin.

Раніше Нацбанк знизив офіційний курс долара на 3 копійки – 44,78 гривень. Курс євро впав на 9 копійок – 51,94 гривень.

Раніше стало відомо, що за минулий тиждень Нацбанк продав максимальний обсяг валюти з березня – 1 млрд 155 млн доларів.

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