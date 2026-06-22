Економіка Гривня зміцнилісь після рекордних інтервенцій НБУ - курс валют

2026-06-22 16:44

Курс гривні трохи зріс відносно долара і євро на початку нового робочого тижня. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку у понеділок, 22 червня.

Середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 45,00 гривні. Курс продажу євро знизився на 6 копійок – 52,00 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 44,90 гривні (-3 копійок), а євро – по 51,77 гривні (+3 копійки).

На міжбанку американська валюта додала в ціні 8 копійок і перебуває на рівні 44,91-44,94 грн/долар купівля-продаж, свідчать дані порталу Minfin.

У п’ятницю Нацбанк знизив офіційний курс долара менше ніж на 1 копійку– 44,90 гривень. Курс євро зріс менше ніж на 1 копійку – 51,46 гривень.

Також стало відомо, що за минулий тиждень Нацбанк продав максимальний обсяг валюти з початку року – 1 млрд 396 млн доларів.

Нагадаємо, в НБУ вважають контрольованою ситуацію на міжбанківському ринку, попри те, що конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання попиту на валюту та зростання курсу долара не тільки в Україні, але й у світі.