Економіка Курс долара в Україні подолав новий психологічний рубіж, а євро помітно дешевшає

2026-06-19 16:45

Курс гривні знову знизився відносно долара, але продовжив зміцнення щодо євро в обмінних пунктах в останній робочий день тижня. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку у п’ятницю, 19 червня.

Середній курс продажу долара зріс на 10 копійок до 45,05 гривні. Курс продажу євро впав відразу на 23 копійки – 52,06 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 44,93 гривні (+6 копійок), а євро – по 51,74 гривні (-26 копійок).

На міжбанку американська валюта подешевшала на 2 копійки і перебуває на рівні 44,90-44,93 грн/долар купівля-продаж, свідчать дані порталу Minfin.

У четвер Нацбанк підняв офіційний курс долара на 11 копійок – 44,91 гривень. Курс євро впав на 48 копійок – 51,45 гривень.

Раніше стало відомо, що за минулий тиждень Нацбанк продав максимальний обсяг валюти з березня – 1 млрд 155 млн доларів.

Нагадаємо, в НБУ вважають контрольованою ситуацію на міжбанківському ринку, попри те, що конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання попиту на валюту та зростання курсу долара не тільки в Україні, але й у світі.