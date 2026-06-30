Політика Іран підтвердив готовність до переговорів з державами Перської затоки заради колективної безпеки

2026-06-30 13:32

У Тегерані підтримують ідею співпраці з країнами Перської затоки для забезпечення безпеки в регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, передає Press TV.

За даними телеканалу, Аракчі підтвердив готовність Ірану вести діалог з прибережними державами Перської затоки для створення механізму колективної безпеки, "самостійного, заснованого на консенсусі та вільного від іноземного військового втручання".



Відповідну заяву іранський міністр зробив в Багдаді, де 28 червня провів зустрічі з президентом Іраку Нізаром Амеді, речником іракського парламенту Хайбатом аль-Хальбусі та радником з національної безпеки Касімом аль-Араджі.



Глава іранського МЗС закликав до "нового підходу до регіональної безпеки", заснованого на "співпраці та взаємній довірі".



Говорячи про майбутнє управління Ормузькою протокою, Аракчі підкреслив, що Іран, відповідно до своїх зобов'язань і положень меморандуму про взаєморозуміння зі США, також "вживе необхідних заходів і продовжить співпрацю з Оманом як із сусідньою прибережною державою, а також діалог з іншими країнами регіону".