Світ Стали відомі втрати Сполучених Штатів у військовому конфлікті з Іраном

2026-07-24 12:30

Кількість американських військовослужбовців, які загинули в ході збройного конфлікту з Іраном, збільшилась до 18, ще понад 500 військових США зазнали поранень. Про це повідомляє Associated Press.

Кількість загиблих зросла до 18 після виявлення та ідентифікації фрагментів тіла сержанта Енджела Рамперсада, який перебував із товаришами по службі на американській військовій базі в Йорданії під час удару Ірану 17 липня.

Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) тоді повідомило про загибель двох військовослужбовців та зникнення ще одного.

19 липня CENTCOM поінформував про виявлення фрагментів людського тіла у місці влучання та проведення їх ідентифікації. У ході дослідження особу загиблого сержанта було підтверджено.

Нагадаємо, 18 липня Сполучені Штати повідомили про загибель двох своїх військовослужбовців та зникнення безвісти ще одного після ударів Ірану по об'єкту на території Йорданії. Згодом американський президент Дональд Трамп заявив, що США завдали потужних ударів по Ірану "на честь" загиблих військових.

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