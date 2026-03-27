Тайсон Ф'юрі заявив про готовність зустрітися на ринзі з Ентоні Джошуа

2026-03-27 09:29

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі на тлі чуток про повернення Ентоні Джошуа на ринг поділився, чи згоден він зустрітися з ним у бою.

"Звичайно, якщо цей поєдинок можна організувати, ми це зробимо. Дозвольте мені прибрати Махмудова з дороги - і ми проведемо бій. Я залишаюся таким самим. Кожен може отримати можливість битися зі мною".

Також британський боксер висловив підтримку своєму співвітчизнику, який пережив важкі часи.

"Чудово бачити, що Джошуа повернувся до тренувального табору. Звичайно, нещодавно у нього були важкі часи і багато чого довелося пережити. Давайте надамо йому свободу - він може робити все, що захоче", - цитує Тайсона Boxingscene.