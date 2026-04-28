Спорт Команда Ентоні Джошуа готує проміжний поєдинок перед важливим боєм проти Тайсона Ф’юрі

2026-04-28 11:34

Едді Гірн, менеджер колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа, заявив про намір провести розминочний поєдинок перед тим, як зустрітися на рингу з Тайсоном Ф’юрі.

Представник британського боксера зазначив, що його підопічному необхідно провести проміжний бій, щоб оцінити свій поточний стан.

"Ей Джей програв Дюбуа у 2024 році, а зараз вже 2026-й. Він провів чотири раунди з Джейком Полом. До того ж він потрапив у жахливу автокатастрофу, у якій сам отримав страшні травми. На якій планеті живуть ці люди?

Ми планували розминочний бій ще до аварії, ще до поєдинку з Джейком Полом, тож що ж змінилося? Нам потрібно насправді побачити, що фізично ми готові до боїв такого рівня.

Я розумію тих, хто каже, що йдіть одразу в бій. Дякую, Карле Фроч. Це дуже мило з твого боку. Але давайте будемо розсудливими і реалістами. Ми також керуватимемося думкою команди Олександра Усика та лікарів, які чітко сказали, що Джошуа спочатку потрібен проміжний бій", - наводить слова Гірна Boxing News 24/7.