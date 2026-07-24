Політика Європейські лідери заявляють про ризики подальшої ескалації з боку рашистів

2026-07-24 09:26

Європейські посадовці заявляють про ризики можливої подальшої ескалації з боку росії та закликають бути готовими до різних сценаріїв.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед потенційних кроків кремля можуть бути загальна мобілізація, операції під чужим прапором або атаки із застосуванням безпілотників.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що країна враховує різні сценарії раптової ескалації та готова реагувати з перших хвилин можливих загроз.

Парламентський секретар МЗС Латвії Артьомс Уршульскіс зазначив, що росія, за його оцінкою, продовжує загострювати ситуацію.

Представник МЗС Нідерландів Том Берендсен висловив занепокоєння щодо майбутнього зимового періоду, попри оцінку поточної ситуації на фронті.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Бетель заявив, що через непередбачуваність дій росії складно прогнозувати її подальші кроки.

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