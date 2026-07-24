Політика Європейські лідери заявляють про ризики подальшої ескалації з боку рашистів

2026-07-24 09:26

Європейські посадовці заявляють про ризики можливої подальшої ескалації з боку росії та закликають бути готовими до різних сценаріїв.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед потенційних кроків кремля можуть бути загальна мобілізація, операції під чужим прапором або атаки із застосуванням безпілотників.

 Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що країна враховує різні сценарії раптової ескалації та готова реагувати з перших хвилин можливих загроз.

 Парламентський секретар МЗС Латвії Артьомс Уршульскіс зазначив, що росія, за його оцінкою, продовжує загострювати ситуацію.

 Представник МЗС Нідерландів Том Берендсен висловив занепокоєння щодо майбутнього зимового періоду, попри оцінку поточної ситуації на фронті.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Бетель заявив, що через непередбачуваність дій росії складно прогнозувати її подальші кроки.


subscriber subscriber

Еще по теме

Коли закінчиться війна в Україні - незалежний прогноз штучного інтелекту

2026-07-24 16:42

Стали відомі втрати Сполучених Штатів у військовому конфлікті з Іраном

2026-07-24 12:30

Через війну в Україні поставки азербайджанського природного газу до Євросоюзу збільшилися на 65%

2026-07-24 11:28

НАТО планує надати Україні 140 млрд євро допомоги

2026-07-23 16:43

Еще новости в разделе "Політика"

Європейські лідери заявляють про ризики подальшої ескалації з боку рашистів

2026-07-24 09:26

НАТО планує надати Україні 140 млрд євро допомоги

2026-07-23 16:43

Дональд Трамп жорстко відреагував на загибель військових США під час ударів Ірану по Йорданії

2026-07-21 12:33

Україна вже готова до зустрічі Зеленського і путіна, - Сибіга

2026-07-21 08:27
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Європейські лідери заявляють про ризики подальшої ескалації з боку рашистів 2026-07-24 09:26
НАТО планує надати Україні 140 млрд євро допомоги 2026-07-23 16:43
Дональд Трамп жорстко відреагував на загибель військових США під час ударів Ірану по Йорданії 2026-07-21 12:33
Україна вже готова до зустрічі Зеленського і путіна, - Сибіга 2026-07-21 08:27