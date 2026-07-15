ВІЙНА В Україні У пункті пропуску Могилів-Подільський – Отач на кордоні з Молдовою будуть обмежувати рух

2026-07-15 14:37

У міжнародному пункті пропуску Могилів-Подільський – Отач розпочалися ремонтні роботи на території Молдови. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Через це до їх завершення можливі тимчасові призупинення пропуску автомобілів.

У Державній прикордонній службі рекомендують водіям заздалегідь врахувати можливі затримки під час планування поїздок. За можливості варто скористатися альтернативними маршрутами через пункти пропуску Бронниця – Унгурь або Сокиряни – Окниця.

Нагадаємо, на українсько-румунському кордоні через пункт пропуску Дяківці - Раковець запровадили додатковий маршрут для туристичних автобусів. До 1 вересня цим переходом тимчасово можуть користуватися автобуси всіх типів і габаритів, що має спростити перетин кордону для організованих туристичних груп.