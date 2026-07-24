ВІЙНА В Україні Коли закінчиться війна в Україні - незалежний прогноз штучного інтелекту

2026-07-24 16:42

Точної дати закінчення війни в Україні наразі не може назвати ніхто, оскільки ситуація залежить від бойових дій на фронті, міжнародної підтримки та внутрішніх процесів на росії.

Провідні військові експерти та аналітики сходяться на кількох ключових сценаріях:

Виснаження та перехідні етапи

Війна перейшла у виснажливу фазу, де сторони борються за ресурси. Згідно з оцінками західних аналітиків, найімовірнішим базовим сценарієм на найближчий час є припинення вогню та «заморожування» конфлікту, якщо жодна зі сторін не матиме переваги для стратегічного прориву.

Політичні прогнози

На міжнародному рівні обговорюються різні часові рамки. Зокрема, у США розглядають ймовірність завершення активної фази конфлікту ще до закінчення президентського терміну у 2029 році або раніше, спираючись на дипломатичний тиск та санкції.

Прогнози ШІ

Нейромережі та алгоритми штучного інтелекту, базуючись на сучасних оцінках військової логістики та санкційного тиску, припускають, що суттєві зміни характеру війни або зниження її інтенсивності можуть припасти на кінець 2026 – 2027 роки.Оскільки ситуація є динамічною, достовірну інформацію щодо оперативної обстановки та офіційних заяв слід відстежувати виключно в перевірених джерелах