Життя Вступ - 2026: абітурєнти з ТОТ та зони активних бойових дій мають право на вступ на "бюджет" за окремою квотою

2026-08-17 16:31

У 2026 році всі вступники, зареєстровані або задекларовані на ТОТ чи територіях активних бойових дій, мають право на вступ за квотою-2. Це означає, що вони беруть участь в окремому конкурсі на бюджетні місця й не конкурують за них разом з іншими вступниками.

Хто вступає за результатами НМТ

Якщо ви виїхали до 1 жовтня 2025 року, вступаєте за результатами НМТ та берете участь у конкурсі на бюджетні місця за квотою-2.

Хто може обрати НМТ або співбесіду?

Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ чи території активних бойових дій або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можете вступати за результатами НМТ або пройти співбесіди з предметів НМТ в обраному закладі вищої освіти.

Важливо: до подання першої заяви потрібно звернутися до приймальної комісії будь-якого ЗВО, щоб зареєструвати право на спеціальні умови вступу в ЄДЕБО. Електронний кабінет вступника можна зареєструвати на порталі ЄДЕБО. Подання заяв на бакалаврат і медичну магістратуру триватиме з 19 липня до 18:00 1 серпня.

Через електронний кабінет можна:

реєструватися на співбесіди й творчі конкурси; подавати заяви; відстежувати їхній статус; підтверджувати вибір місця навчання.

Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри, які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах, а частину процесів можна пройти дистанційно, ще до виїзду.

На час вступу надається безоплатне житло. Також передбачені стипендії, державна підтримка та допомога з адаптацією.

Якщо ви тільки плануєте виїзд, у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA допомагають виїхати безкоштовно, конфіденційно та з повним супроводом — навіть без документів. Якщо ви не готові вступати одразу, доступні підготовчі програми, зокрема «нульовий курс».