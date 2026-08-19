ВІЙНА В Україні По військових об’єктах у глибокому тилу рашистів вперше вдарили британські безпілотники

2026-08-19 08:22

Британські дрони нового покоління вперше були застосовані для прицільних ударів углиб країни- агресора.

Про це повідомляє The Times з посиланням на власні інформовані джерела.

Раніше передане Великобританією озброєння та безпілотні системи переважно використовувалися на лінії фронту та тимчасово окупованих територіях.

Тепер британські БпЛА, за даними видання, почали застосовувати для ударів по стратегічних військових об’єктах у глибокому тилу рашистів.

Зокрема тих, що забезпечують логістику та постачання російської армії.